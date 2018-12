Navelli, intitolata una strada al leader dello zafferano

Navelli intitolerà una nuova strada a Silvio Salvatore Sarra, storico leader dello zafferano

Ricordare l’impegno di Silvio Salvatore Sarra per la valorizzazione dello zafferano di Navelli e tramandarlo ai posteri. Questo il senso della delibera che la giunta del centro dell’aquilano, guidata dal sindaco Paolo Federico, ha da poco approvato.

L’iniziativa, dopo l’approvazione della Deputazione Storia Patria, MIBAC e Prefettura, porterà all’inaugurazione di una strada all’uomo che con il suo impegno ha rilanciato la produzione e la commercializzazione dello zafferano DOP di L’Aquila e dell’intera zona dell’aquilano nel mondo.

«Ricordare con un atto concreto la figura di Silvio Salvatore Sarra – ha commentato il sindaco Paolo Federico – è un modo per onorare il suo impegno per la nostra terra e spingere le nuove generazioni a guardare al suo lavoro e alla sua volontà per continuare a fare grande una delle eccellenze del nostro territorio». In particolare, allo storico leader dello zafferano sarà intitolata la nuova strada di accesso nella zona dei Map realizzati a ridosso della frazione di Civitaretenga dopo il sisma. Silvio Salvatore Sarra è stato, tra l’altro, fondatore della cooperativa Altopiano di Navelli specializzata nella valorizzazione, commercializzazione e promozione delle particolari caratteristiche dello zafferanno di Navelli. Nel 2010 a circa un anno dalla sua morte è stata creata una fondazione che porta il suo nome ed è guidata dalla sorella Giovannina, proprio per dare seguito al lavoro di Silvio Salvatore Sarra. Ora con l’inaugurazione della strada l’intera comunità dell’Altopiano rende onore al suo lavoro.