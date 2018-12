Anziana investita in via Vetoio

Questa mattina in via Vetoio una donna di circa 70 anni è stata investita. L’anziana è stata portata in ospedale.

È stata trasportata presso il Pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila la donna che questa mattina è stata investita in via Vetoio, nei pressi della fermata dell’autobus. Immediatamente soccorsa dai passanti, la donna di circa 70 anni è stata poi trasportata dagli operatori del 118 presso il Pronto soccorso, dov’è entrata in codice giallo. Le sue condizioni, quindi, non sono gravi.