A via Aldo Moro il turno si prenota con App

Da oggi anche nell’ufficio postale di viale Aldo Moro a L’Aquila è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite app, senza la necessità di recarsi in ufficio postale.

Poste Italiane ha infatti provveduto all’installazione del nuovo gestore delle attese, che oltre ad erogare i biglietti per le operazioni a sportello e ottimizzare la gestione dei flussi di clientela presente in sala, consente di prenotare il proprio turno acquisendo da remoto un ticket elettronico.

È possibile effettuare la prenotazione, sia per il giorno corrente sia per quello successivo, direttamente da smartphone e tablet tramite l’app “Ufficio Postale”, disponibile gratuitamente su GooglePlay e AppleStore, oppure da pc sul sito poste.it senza la necessità di registrarsi.

Una volta installata l’applicazione, che permette di accedere in mobilità a numerosi altri servizi come il pagamento dei bollettini, è sufficiente individuare sulla mappa l’ufficio postale di riferimento e, dopo aver selezionato la sede, cliccare su “prenota ticket”. A questo punto si aprirà una finestra con i servizi disponibili in ufficio con gli orari disponibili per la prenotazione. Una volta scelto il giorno e l’orario di prenotazione, sullo schermo apparirà un ticket virtuale che indicherà il servizio prenotato, la data e l’ora dell’appuntamento. Arrivati in ufficio sarà sufficiente avvicinare lo smartphone all’erogatore dei ticket per confermare la propria presenza e, una volta arrivato il proprio turno, mostrare il biglietto elettronico all’operatore.

Nel capoluogo il servizio è disponibile per tutte le operazioni, compreso il ritiro di raccomandate e pacchi, anche nelle sedi di via della Crocetta, Centi Colella, via Cardinale Mazzarino e via Rocco Carabba.