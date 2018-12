Oggi è la giornata del lutto cittadino a Rieti.



La città rende oggi onore al vigile del fuoco e allo che il 5 Dicembre ha perso la vita in un grave incendio al distributore al km 39 della Salaria e allo sfortunato 38enne investito in pieno dall’esplosione.

Stamattina alle 11:30 si sono svolti infatti i funerali delle due vittime, Stefano Colasanti e Andrea Maggi, nella cattedrale di Santa Maria a Rieti.

La zona di Porta Romana era ferma stamattina per il corteo che accompagnava Stefano Colasanti in Cattedrale: dal Comando dei Vigili del Fuoco in via Sacchetti Sassetti è partito il corteo alle 10.15.

La bara, sull’autoscala e accompagnata da un gruppo di Vigili del Fuoco a piedi e scortata dalle forze dell’ordine, è arrivata davanti a Santa Maria intorno alle 10.35, dopo esser partita alle 10.15.

Dietro al mezzo una folla di vigili del fuoco e di gente che ha voluto accompagnare Stefano nell’ultimo viaggio.

Lungo il percorso, applauso a piazza Cavour, mentre i negozi hanno abbassato le serrande o affisso il cartello “chiuso per lutto cittadino”.

Foto tratte da Rietilife