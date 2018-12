Amatrice, prima pietra per la Casa della Montagna

Cerimonia commovente e sentita quella che oggi ha visto, ad Amatrice, la posa della prima pietra della Casa della Montagna.

A finanziare il progetto Club alpino italiano e ad Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) che hanno raccolto fondi grazie a specifiche sottoscrizioni aperte dopo il sisma 2016.

Si tratta del primo edificio frutto della generosità del volontariato nel paese di Amatrice dopo il terremoto.

“Con questa prima pietra ricomincia la ricostruzione del centro di Amatrice, grazie alla generosità dei nostri Soci, di quelli di Anpas e di tutte le persone che hanno donato un proprio contributo”, ha affermato il Presidente generale Vincenzo Torti. “Il CAI non è solo escursionismo, alpinismo e arrampicata: siamo presenti dove c’è amore per la montagna, per la sua cultura e per la voglia di stare insieme. E’ bello che dopo il dramma ci sia la fede che insieme si possa fare molto”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il Presidente di Anpas Fabrizio Pregliasco, che ha sottolineato il significato di vicinanza espressa “grazie a un volontariato attivo anche una volta superata l’emergenza, per contribuire alla ricostruzione“.

La cerimonia ha visto l’inserimento nella calce di un biglietto augurale alla Casa della Montagna, firmata da tutti gli intervenuti: oltre ai due presidenti, il Sindaco di Amatrice Filippo Palombini, il Vescovo di Rieti Domenico Pompili, il Presidente di ITASolidale Guido Bettali, il Presidente CAI Lazio Fabio Desideri e il Presidente della Sezione amatriciana Franco Tanzi.

Desideri e Tanzi hanno sottolineato il fatto che il CAI “altro non poteva fare che progettare un centro di aggregazione, ovviamente votato alla montagna. Qui prima c’era una scuola elementare, oggi tra i sassi abbiamo addirittura trovato un Gesù Bambino del presepe. E la Casa della Montagna vorrà dare dunque dare continuità a questo luogo nel riunire, insegnare e far socializzare i giovani”.

La Casa della Montagna di Amatrice sarà un luogo ricreativo, sociale e culturale, con al suo interno una palestra per l’arrampicata, zone di informazione, e soprattutto di divulgazione della cultura della montagna e delle attività ad essa legate.

Al piano terra della struttura vi sarà una palestra di arrampicata, posizionata in modo baricentrico ed aperta su due livelli fino alla copertura, dotata di un’ampia finestratura aperta verso “i monti” e il grande porticato interno che dà sulla piazza interna.

L’area boulder per l’arrampicata dei principianti e degli studenti della scuola di Amatrice è stata possibile grazie alla raccolta fondi attivata da Itas Assicurazioni.