Acqua chiusa in Centro Storico, ecco le vie coinvolte

Acqua chiusa in centro storico, ecco le zone coinvolte Giovedì 13 Dicembre

Si comunica che nella giornata di GIOVEDI’ 13 DICEMBRE 2018, salvo imprevisti, nella fascia oraria tra le ore 08.00 e le ore 10.00, per l’esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili nell’ambito delle opere di infrastrutturazione dei sotto servizi, in una vasta area comprendente VIA DELLE GRAZIE, VIA TORREGGIANI, VIA DEI SARDI, VIA SAN FLAVIANO, VIA CRISPOMONTI, VIA BENEDETTI, potrebbero verificarsi interruzioni nella fornitura di acqua corrente.