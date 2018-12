Vandali in via Cola dell’Amatrice, casa devastata

Entrano nella notte in una casa B in via Cola dell’Amatrice, distruggendo e spaccando tutto. Bestemmie e preservativi a terra.

A #dilloalcapoluogo la denuncia del proprietario di un appartamento in via Cola dell’Amatrice, preso di mira da vandali e ladri. Non si contano più le incursioni: a volte ladruncoli, a volte vandali spinti esclusivamente dalla voglia di devastare tutto, l’abitazione del signor Fernando non ha pace. Lasciata dopo il terremoto e in attesa degli interventi che la rendano di nuovo abitabile, l’abitazione in via Cola dell’Amatrice continua ad essere devastata con frequenza. L’ultima volta, nel weekend. Mobili spaccati, muri imbrattati anche con bestemmie e vestiti buttati all’aria.

Il direttore Roberta Galeotti si è recata sul posto per raccogliere la denuncia del proprietario, un mite 80enne che continua a lavorare la terra nei pressi dell’abitazione e che ogni volta che torna al lavoro è costretto a sperare che i vandali non siano tornati in azione. Una situazione ormai divenuta intollerabile e che necessità di essere risolta nel più breve tempo possibile.