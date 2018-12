Tsa, Canto di Natale rinviato per black out

Black out elettrico prima dello spettacolo dei Canti di Natale previsto ieri pomeriggio al ridotto del Teatro comunale. Biglietti rimborsati ed evento da riprogrammare. Oggi programmazione regolare.

Era previsto per ieri pomeriggio il secondo appuntamento con la rassegna del Teatro Stabile d’Abruzzo dedicata ai più piccoli con “Crescere a Teatro”. Per l’occasione era previsto “Canto di Natale”, con musiche e illustrazioni per i più piccoli. Come segnala una mamma a #dilloalcapoluogo, però, prima dell’inizio dello spettacolo è andata via la corrente. Dopo aver atteso inutilmente per quasi un’ora, la donna ha deciso di farsi rimborsare i biglietti.

Da quanto appreso dal Tsa, lo spettacolo è stato comunque rinviato per il black out che ha interessato il ridotto e i biglietti rimborsati. L’evento verrà riprogrammato, anche se al momento non è nota la data precisa (la riprogrammazione dovrà tener conto del fitto calendario natalizio).

Nessun problema, comunque, per lo stesso spettacolo previsto per questa mattina e dedicato ai ragazzi delle scuole.