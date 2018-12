Legnini, sì alla candidatura

L’ex vice presidente del Csm motiva così la sua decisione, partendo proprio dall’appello di stamane:

“L’appello della maggioranza dei Sindaci alla mia candidatura a Presidente della Regione, ha suscitato in me grande emozione ed ha rafforzato la mia responsabilità per la scelta da compiere. Intendo innanzitutto ringraziare uno per uno i tantissimi Sindaci che hanno deciso di promuovere un’iniziativa che mi onora e che non ha precedenti nella storia democratica della nostra regione.

Ho servito le Istituzioni repubblicane, Parlamentari e di Governo fino all’esperienza intensa e straordinaria al Consiglio Superiore della Magistratura, sempre ispirandomi alla disciplina e all’onore richiesti dall’art. 54 della Costituzione.

Ho cercato di farlo, lungo gli ultimi quattordici anni, con tutte le mie energie intellettuali e fisiche, senza mai risparmiarmi e sostenendo sempre le ragioni della mia terra.

Non ho mai richiesto o sollecitato una mia candidatura, di cui certamente non mi sfugge il grande rilievo e impegno per i cittadini abruzzesi più che per la mia persona.

Ho così voluto ascoltare tantissime persone, non solo quelle politicamente coinvolte, e da ultimo ho letto il contenuto dell’appello e i nomi di coloro che l’hanno sottoscritto. Si tratta di una volontà diffusa che non posso ignorare.”