La cura di mister Prospero che fa bene al Fossa

Dopo l’esordio vincente contro il Tagliacozzo, che ha riacceso le speranze al Valle Aterno Fossa, intervista a mister Angelo Prospero.

Sei sconfitte avevano minato seriamente le speranze del Valle Aterno Fossa, che con l’arrivo di mister Prospero sembra aver riacquistato fiducia grazie al bel 3 a 0 rifilato al Tagliacozzo. Un cambio di passo per la squadra del presidente Maurizio Colantoni, che adesso può alzare l’asticella in vista dei prossimi incontri.

Il grazie di mister Prospero ai ragazzi che «con tre giorni che ci siamo visti, sono subito riusciti a seguire delle indicazioni che avevo dato in settimana e non era facile, come accade quando c’è un cambio allenatore. Io ho fatto poco, sono stati bravi i ragazzi».

Ma già dal prossimo turno i ragazzi del Valle Aterno Fossa dovranno affrontare i temibili avversari di Città di L’Aquila: «Non abbiamo nulla da perdere – ha sottolineato mister Prospero – perché L’Aquila non è di questa categoria, quindi andiamo a fare la nostra partita serenamente e poi vediamo che succede».

L’intervista integrale del direttore Roberta Galeotti a mister Angelo Prospero.