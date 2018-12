Colle Sapone, a breve le prove di evacuazione

Prima di Natale si terrà la prima esercitazione di Protezione civile che coinvolgerà anche gli studenti delle scuole. Prove di evacuazione a Colle Sapone.

Si è svolta questa mattina a Palazzo Fibbioni la conferenza stampa di presentazione delle brochure “La nostra città e la Protezione civile”, alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi, dell’assessore alla Protezione civile Emanuele Imprudente, il vice direttore dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo Massimiliano Nardocci, e Raimondo Fanale, docente dell’Accademia delle Belle Arti.

Come sottolineato dal sindaco Biondi, la brochure verrà distrubuita nei vari istituti scolastici: «Dobbiamo stimolare la curiosità dei ragazzi per fare in modo che portino la brochure anche nelle case. Le giovani generazioni sono più attente dei gentitori. Troppo spesso vediamo scemare attenzione su determinate problematiche, invece i ragazzi riescono a trasferire questi temi alle famiglie». Della brochure sono state stampate 12mila copie.

Da parte sua, l’assessore Imprudente ha tenuto a ringraziare gli uffici comunali e la Protezione civile per il proficuo rapporto stretto in un anno. Per quanto riguarda le attività con le scuole, l’assessore ha illustrato la realizzazione di un cartone animato da proiettare negli istituti scolastici, ricordando le 4 esercitazioni di Protezione civile con volontari ed esercito. Quindi l’annuncio: «Siamo pronti a testare il piano di evacuazione sulle scuole di Colle Sapone. Prima di Natale ci sarà la prima esercitazione con studenti».