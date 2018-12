Celestino, la mascotte della sicurezza nelle scuole aquilane

Sarà Celestino la nuova mascotte della sicurezza aquilana, la brochure sarà distribuita in tutte le scuole del Capoluogo

E’ stata presentata questa mattina, Lunedì 10 Dicembre, la nuova brochure ideata dall’Assessorato alla Protezione Civile dell’Aquila. Un piccolo manuale che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, dovrà aiutare i ragazzi a comprendere le principali regole di Protezione Civile, di sicurezza ed abituarli alla prevenzione.

Celestino, cerchiamo di stimolare la curiosità nei bambini

«Questo progetto – ha esordito il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi – è frutto del lavoro che stiamo portando avanti per intercettare il maggior numero possibile di fondi europei. In questo caso, con “Celestino“, siamo riusciti a finanziare un progetto che vuole stimolare la curiosità per la sicurezza nei bambini. Oggi – ha concluso il Sindaco – un grande ringraziamento devo farlo alla nostra ormai ex dipendente Daniela Ronconi, che ha avviato il progetto».

Celestino, prevenzione e sicurezza

«Con questa nuova mascotte – ha aggiunto l’Assessore Emanuele Imprudente che tra le altre ha la delega alla protezione civile – vorrei riuscire a coinvolgere non solo i bambini ed i ragazzi delle scuole ma anche i loro genitori. L’approfondimento e la cultura della prevenzione non ha età ed è importante riuscire a mantenere sempre attiva l’attenzione. Devo ringraziare – ha concluso Imprudente – tutto l’ufficio che sta lavorando da tempo al piano di protezione civile e l’ufficio scolastico che ha accolto da subito la nostra proposta di portare nelle scuole la nuova mascotte della protezione civile aquilana. Le 12mila copie stampate verranno distribuite a tutti gli alunni della quinta elementare, della terza media e della quinta superiore. Ci stiamo orientando con queste fasce di età, e per i più piccoli è in opera la realizzazione di un cartone che possa raccontare la sicurezza e la prevenzione facendo divertire».

Alla conferenza stampa hanno partecipato, oltre al Sindaco e all’Assessore, anche il Professor Raimondo Fanale, docente dell’Accademia delle Belle Arti – che ha curato l’aspetto grafico della brochure – ed il Professor Massimiliano Nardocci, Vice Direttore Scolastico regionale.

Nelle prossimi giorni, è stato annunciato durante la conferenza stampa, verrà effettuata anche l’esercitazione con gli studenti delle scuole di Collesapone, che si aggiunge alle esercitazioni già effettuate con i volontari e con l’esercito.