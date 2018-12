Ricostruzione, Lucarellli nuovo responsabile dell’Usra

Notificata al dirigente Lucarelli la nomina ad interim come responsabile, ora subito al lavoro per seminare e risolvere problemi più urgenti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha notificato al dirigente dell’Ufficio speciale per la ricostruzione del comune dell’Aquila (Usra), Giovanni Francesco Lucarelli, il decreto di nomina come responsabile ad interim dello stesso Usra e dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (Usrc), approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri dello scorso 4 dicembre. Lo comunicano in una nota congiunta i due uffici speciali per la ricostruzione.

L’incarico, d’urgenza alla luce del vuoto di vertice e di firma in entrambe le strutture, scade il 31

gennaio 2019. Le procedure per ripristinare la funzionalità della firma finalizzate allo sblocco di

pratiche e pagamenti a imprese e professionisti, sono considerate “speditive”.

Giovanni Lucarelli, da lunedì al lavoro con il personale Usra e Usrc

«Da lunedì subito al lavoro con il personale di Usra e Usrc, onde avviare la disamina e la soluzione

dei problemi più urgenti – spiega Lucarelli -. In particolare per quanto riguarda Usrc, mi propongo

di dare seguito a una gestione di prossimità dell’Ufficio, aprendomi a interlocuzioni dirette e

costanti con il territorio, ferma restando l’autonomia e l’indipendenza delle scelte del processo

regolatorio ricadenti sotto la mia responsabilità».