Il Natale illumina in Centro Storico dell’Aquila, le foto

foto de “I Due Magi”

Il Natale illumina il Centro Storico dell’Aquila, facebook si riempie di foto e commenti

Il famosissimo socialnetwork è letteralmente invaso dalle foto dei tantissimi aquilani che hanno voluto immortalare le nuove, bellissime, installazioni luminose del Centro Storico aquilano. A quasi 10 anni dal sisma, L’Aquila vive un natale nuovo.

E’ iniziata Sabato la Magia del Natale

Il gruppo Storico Sbandieratori Città dell’Aquila, si è esibito ieri, Sabato 8 Dicembre, in Piazza Duomo per dare il via alla Magia del Natale Aquilano. Subito dopo l’Albero si è acceso, insieme alle numerosissime luci d’artista che stanno facendo del centro storico un luminosa scenografia. Piazza Duomo è, ancora una volta, protagonista di tutto il periodo delle feste con il suo vivace e pittoresco mercatino nel quale si potranno trovare oggetti di artigianato, giocattoli tradizionali e molto altro. Anche quest’anno ci sarà la pista di pattinaggio, stavolta su ghiaccio vero e non sintetico. Sarà presente, inoltre, un presepe artistico a grandezza naturale, realizzato dall’artista locale Giovannino Di Gennaro.