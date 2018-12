Abio, la Sirenetta rapisce il teatro

Grande successo per “La vera storia della Sirenetta”, la favola musicale portata in città dall’Abio L’Aquila

Successo per “La vera storia della Sirenetta: la favola musicale” andata in scena ieri al Ridotto del Teatro Comunale. Scenografie, luci, suoni e la bravura della Compagnia Teatrale “La favola bella” hanno offerto a bambini e famiglie uno spettacolo di altissimo livello, applaudito a più riprese durante e dopo la messa in scena e premiato ancor prima sulla fiducia da tantissime prenotazioni e presenze, che hanno permesso di tagliare il traguardo a cui ogni evento ambisce: il teatro pieno.

L’evento, che ha goduto del Patrocinio del Comune dell’Aquila e della preziosa partnership pubblicitaria di Cartel, è stato organizzato da ABIO L’Aquila, la Onlus che, come ha raccontato il suo Presidente Francesca Bizzini nel discorso di benvenuto “da 14 anni opera nella pediatria, nel pronto soccorso pediatrico e da qualche settimana nel reparto di neuropsichiatria infantile”. Lo spettacolo teatrale per bambini e famiglie è già al suo terzo appuntamento, dopo l’edizione del 2014 per il decennale dell’associazione con “Peter Pan” e con “La vera storia del Grinch che rubò il Natale” del 2017, entrambi a cura de “La favola bella” .

«Un’occasione – ha detto il Presidente dell’associazione durante la presentazione dell’evento – per i volontari ABIO di lasciare per un pomeriggio le corsie ospedaliere per trascorrere qualche ora spensierata insieme ai bambini e alle loro famiglie; un modo per regalare sorrisi fuori dall’ospedale e augurare loro di trascorrere con quei sorrisi le ormai vicinissime festività natalizie» .

Abio, la Compagnia Teatrale ha ringraziato la Città

Al termine dello spettacolo Rossella Micolitti, attrice e direttore, ha voluto ringraziare a nome della Compagnia Teatrale la cittadinanza accorsa per godere dello spettacolo: l’offerta lasciata al botteghino per ciascun biglietto sarà un importante incentivo per ABIO L’Aquila a proseguire la sua opera di umanizzazione dell’ospedale. Al termine dello spettacolo, dopo saluti e ringraziamenti gli attori si sono messi a disposizione di bambini e genitori, prestandosi a scatti fotografici e scambi di battute.

« In un centro storico che finalmente sembra riprendere in mano le proprie sorti, ABIO L’Aquila è orgogliosa di aver contribuito a offrire alla cittadinanza un pomeriggio di aggregazione e divertimento e grata di aver potuto contare su una così grande partecipazione in un weekend con un cartellone ricchissimo. La collaborazione – conclude l’Associazione – tra la compagnia teatrale e l’associazione è ormai da considerarsi un sodalizio: non resta che aspettare i prossimi anni per nuovi divertenti spettacoli.»