Villa San Sebastiano, DASPO per un tifoso

Villa San Sebastiano, denuncia e DASPO per un tifoso.



La DIGOS della Questura dell’Aquila ha denunciato un trentaquattrenne residente a Tagliacozzo, sostenitore della squadra ospite, per accensione e lancio di un artifizio pirotecnico in occasione della partita di calcio Città di L’Aquila – Villa San Sebastiano, disputatasi domenica 2 Dicembre presso lo stadio “Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia”, valevole per il campionato di Prima Categoria, girone A.

A carico del tifoso, il Questore dell’Aquila ha emesso provvedimento amministrativo di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) della durata di 2 anni.