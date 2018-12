LAQUILIVE, un progetto per i più svantaggiati

L’AquilaLive: un nuovo progetto per i più svantaggiati della Fraterna Tau.

La Fraterna Tau Onlus dell’Aquila ha avviato il progetto LAquiLive, azioni in sostegno alla popolazione indigente della città.

Si tratta di un intervento importante che prevede la possibilità, per 15 persone rientranti in categorie svantaggiate e/o molto svantaggiate, di prendere parte gratuitamente a un corso di formazione di “informatica di segretario/a – Ex operatore EDP”.

Il corso tenuto dall’agenzia di formazione Politecnica sarà composto da 200 ore di formazione professionale in sede e 200 ore di tirocinio in azienda e prevede l’erogazione di un’indennità di frequenza oraria per tutti i partecipanti.

Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Abruzzo, ideato dalla Fraterna Tau Onlus, del Movimento Celestiniano dell’Aquila, in collaborazione con Casa Artigiani e con la supervisione dell’ex Segretario Provinciale Ugl Giuliana Vespa, il progetto prevede, oltre al corso di formazione, l’implementazione di una serie servizi e azioni di consolidamento delle misure di assistenza agli indigenti del territorio, come:

Segretariato Sociale

Sportello di Ascolto

Orientamento Lavorativo

LAquiLive ha permesso, inoltre, il potenziamento delle attività a sostegno dei senza fissa dimora della città per i quali è stato allestito un riparo e predisposto un accesso diretto ai servizi di mensa e sportello oltre che di prima assistenza medica.

Il 17 Dicembre scadrà il termine di consegna delle domande di accesso all’intervento “Corso Ex EDP con indennizzo di frequenza” al termine del quale verrà rilasciato dalla Regione Abruzzo un attestato di qualifica professionale.

Fino alla data di scadenza è pertanto possibile presentare la domanda per accedere alla misura a tutti gli appartenenti a categorie svantaggiate e/o molto svantaggiate che si presentano, presso i nostri uffici muniti di valido documento d’identità e attestato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’impiego dell’Aquila

Per altre informazioni e assistenza è possibile recarsi presso gli uffici della Fraterna Tau Onlus in via Raffaele Palucci,10 nei seguenti orari: Martedì dalle 10.00 alle 12.00; Giovedì dalle 15.00 alle 17.00; Sabato dalle 11.00 alle 13.00.