Controlli straordinari a Tagliacozzo, 5 denunce

Tagliacozzo: servizio straordinario di controllo del territorio.

Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, la Compagnia Carabinieri di Tagliacozzo ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto alla microcriminalità in genere e alla prevenzione dei reati connessi alla detenzione di sostanze stupefacenti.

Diverse pattuglie tra quelle del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni dipendenti si sono concentrate sul territorio dei Comuni di competenza, ove hanno ispezionato alcuni avventori di quegli esercizi pubblici e svolto attività preventiva contro furti e rapine.

Inoltre il servizio ha avuto lo scopo di svolgere verifiche di polizia eseguite su pregiudicati sottoposti a misure di sicurezza e prevenzione.

Durante il servizio sono stati denunciati in stato di libertà due pregiudicati per evasione dalla detenzione domiciliare, in quanto, sottoposti a controllo, non sono stati trovati presso le rispettive abitazioni.

Inoltre è stato denunciato un 35enne per guida in stato di ebrezza alcoolica venendo lo stesso controllato alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica derivata dall’uso di sostanze alcoliche

All’esito del servizio a largo raggio, sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di L’Aquila per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti un 29enne, trovato in possesso di grammi 0,62 di sostanza stupefacente del tipo “hashish” ed un 53enne, trovato in possesso di grammi 5,0 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.