Sicurezza viadotti, pronti tre progetti

A24-A25, il Mit firma tre progetti e si appresta a sbloccare i primi 50 milioni. Di Girolamo (M5S): «Da Governo atti concreti, sindaci strumentalizzati».

Dopo le proteste dei sindaci che sono tornati a manifestare davanti al Ministero contro il caro pedaggi e per sollecitare la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, arriva la replica della senatrice abruzzese del Movimento 5 Stelle, Gabriella Di Girolamo: «Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato tre progetti per i lavori di messa in sicurezza sui viadotti della A24 e della A25. Adesso si appresta a sbloccare i primi 50 milioni di euro e a chiudere l’istruttoria sui rimanenti dieci progetti. Misure concrete per addrizzare il tiro dopo anni e anni di storture vergognose e stucchevoli avvallate da forze politiche che per ragioni di comodo hanno fatto finta di non vedere. Spiace che tanti sindaci abruzzesi vengano strumentalizzati da esponenti della politica nazionale di quei partiti colpevoli di aver creato la vergognosa situazione che oggi ci troviamo a dover risolvere. Vale la pena ricordare che il Piano Economico e Finanziario che il Ministro Toninelli sta rinegoziando col concessionario, con l’obiettivo prioritario di scongiurare aumenti dei pedaggi, era scaduto dal 2013. Questi signori dove hanno vissuto negli ultimi cinque anni? Questo governo sta lavorando solo nell’interesse dei cittadini, le polemiche strumentali le lasciamo ad altri».