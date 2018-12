Prima categoria, ancora problemi per le trasferte del Città di L’Aquila

Prima categoria, presentazione della 13′ giornata.

La partita tra Cesaproba e la capolista del girone di A di Prima Categoria Città di L’Aquila non si giocherà sul campo dei locali.

Continuano a creare ‘problemi’ le trasferte del Città di L’Aquila, conseguenza di una categoria che va decisamente troppo stretta alla squadra rossoblù

La decisione presa dal Prefetto conferma le voci che si rincorrevano da giorni sull’inadeguatezza del campo di Cesaproba per ospitare i tifosi del città di L’Aquila.

Ieri la conferma da parte del Prefetto – che ha preso questa decisione per motivi di ordine pubblico – che va a cozzare però con quanto aveva deciso la Questura qualche giorno fa, dichiarando adatto il campo di Cesaproba.

Oggi si saprà su quale campo si andrà a giocare ma qualora non si trovasse un rettangolo di gioco idoneo, il Cesaproba rischierebbe il 3 – 0 a tavolino: una punizione realmente troppo pesante.

Il prossimo turno in Prima Categoria: non solo Città di L’Aquila

Mentre L’Aquila se la vedrà con il Cesaproba, la neo seconda Pizzoli dovrà cercare di non perdere terreno nella gara in trasferta contro il San Francesco: in Prima categoria nulla è facile ed i risultati di domenica scorsa lo dimostrano.

Gara importante per il Valle Aterno Fossa contro il Tagliacozzo: prima partita dopo l’esonero di Rosone e l’arrivo di mister Prospero sulla panchina giallorossa. In settimana la società fossolana di Maurizio Colantoni ha rinforzato la rosa con 4 nuovi giocatori, tutti provenienti dal campionato di Promozione. Si tratta dell’ex Amiternina Lorenzo Franceschini, dell’attaccante Trawally proveniente dal Tornimparte, del difensore classe ’85 Gallina e del centrocampista Matteo Ranieri, che va così a raggiungere il fratello Andrea.

Gare in trasferta per Genzano – che se la vedrà con la terza in classifica, San Benedetto Venere, desiderosa di riprendersi la seconda piazza persa domenica scorsa – e per Villa Sant’Angelo che incontrerà il Federlibertas Bugnara: entrambe hanno 20 punti.

Prima categoria, la 13′ giornata

CELANO – PLUS ULTRA

CESAPROBA CALCIO – CITTÀ DI L’AQUILA

FEDERLIBERTAS BUGNARA – VILLA SANTANGELO

REAL CARSOLI – VIRTUS PRATOLA CALCIO

SAN BENEDETTO VENERE – GENZANO

SAN FRANCESCO CALCIO – PIZZOLI

SAN PELINO – BARREA

VALLE ATERNO FOSSA – TAGLIACOZZO

VILLA SAN SEBASTIANO – ATLETICO CIVITELLA ROVETO