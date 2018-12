Ladri di regali di Natale in azione alle Poste

Raid al centro distribuzione Poste di Coppito, i ladri portano via i pacchi Amazon con i regali di Natale.

Natale amaro per qualche famiglia aquilana che dovrà ricomprare i regali, dopo il furto avvenuto la notte scorsa ai danni del centro postale di Coppito. Come scrive Il Messaggero, infatti, ignoti sono riusciti a intrufolarsi nella struttura, probabilmente puntando alla cassaforte, dove però non hanno trovato il bottino sperato.

A quel punto, hanno ripiegato sui pacchi Amazon, contenente i regali di Natale, scegliendo quelli che dalle indicazioni apparivano come più costosi e quelli contenenti articoli tecnologici. Dopo aver fatto razzia di regali, i ladri si sono dati alla fuga.

Sono scattate quindi le indagini da parte degli operatori della Squadra Volante, rese più difficoltose dalla manomissione delle telecamere di videosorveglianza poste a protezione dell’edificio. A scoprire il furto, i dipendenti arrivati la mattina presto presso la struttura.