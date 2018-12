La Magia del Natale a L’Aquila inizia domani

Inizia domani La Magia del Natale a L’Aquila

Torna “La Magia del Natale”, cartellone di eventi promossi dall’assessorato comunale alla Cultura e al Turismo. Si parte domani, sabato 8 dicembre, come da tradizione, con l’accensione dell’albero in piazza Duomo e delle luminarie in centro storico, il villaggio natalizio, la casa di Babbo Natale e molto altro. Tutte le iniziative del weekend dell’Immacolata sono state presentate stamani, dall’assessore alla Cultura Sabrina Di Cosimo, alla presenza della presidente dell’associazione Mamme per L’Aquila Valeria Baccante e dell’artigiano Giovannino Di Gennaro, autore di presepi artistici.

«Dopo il successo dello scorso anno, – ha esordito l’assessore Di Cosimo – anche sulla spinta di cittadini e associazioni, abbiamo voluto replicare e rilanciare le principali iniziative natalizie, perché questa città può e deve avere molto. Si parte domani, sabato 8 dicembre, alle ore 16, con ‘Aspettando l’accensione dell’albero».

La Magia del Natale, il programma

Il gruppo Storico Sbandieratori Città dell’Aquila, partendo dalla Fontana Luminosa, arriverà domani 8 Dicembre in piazza Duomo, dove, alle 16.30, terrà l’esibizione che precederà l’accensione dell’albero e delle luminarie, alle ore 17. In questa edizione, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Aquila, ci saranno vere e proprie luci d’artista che faranno del centro storico un luminosa scenografia per gli eventi natalizi. Alla stessa ora inizierà ad animarsi il villaggio di Natale. Piazza Duomo, il cuore della città, sarà, ancora una volta, protagonista di questo evento che, per tutto il periodo delle feste, darà vita a un vivace e pittoresco mercatino, realizzato in sinergia con l’assessorato di Alessandro Piccinini, titolare della delega al Commercio, in cui si potranno trovare oggetti di artigianato, giocattoli tradizionali e molto altro. Anche quest’anno ci sarà la pista di pattinaggio, stavolta su ghiaccio vero e non sintetico. Sarà presente, inoltre, un presepe artistico a grandezza naturale, realizzato dall’artista locale Giovannino Di Gennaro.

« Domani – ha proseguito l’assessore – alle ore 10, verrà inaugurata anche la Casa di Babbo Natale, con un contributo musicale a tema della Società dei Concerti ‘Bonaventura Barattelli’. L’iniziativa, promossa dall’associazione Mamme per L’Aquila, si terrà al Palazzetto dei Nobili, e presenterà molte ed entusiasmanti novità. Altri eventi, che mano a mano illustreremo, – ha concluso l’assessore Di Cosimo – animeranno il periodo delle feste, poiché riteniamo che questa bellissima città debba tornare a credere in se stessa e che la famiglie e i bambini debbano ritrovare la piacevole consuetudine del passeggio nel centro storico. Il 2019, l’anno del decennale del sisma, dovrà essere un momento di ricordo e commemorazione delle vittime, ma anche un’occasione per mostrare al mondo la città rinata. Lo faremo promuovendo numerose iniziative e, in particolare, un evento per ogni mese, che, sia al contempo di gioia e di spessore”.