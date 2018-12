Inizia la crisi di Giunta, cacciato assessore di Forza Italia

Revocate le deleghe dell’Assessore di Forza Italia Annalisa Di Stefano, potrebbe aprirsi la crisi di Giunta

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha disposto, con proprio decreto, la revoca delle deleghe all’assessore Annalisa Di Stefano.

«L’ex assessore – spiega il sindaco – ha preso parte a una conferenza stampa in cui il mio percorso politico è stato definito ‘psichedelico’ e si ipotizzava il venir meno di un rapporto di fiducia nei miei confronti in caso di ritorno alle urne a seguito della sentenza del Consiglio di Stato sulla cosiddetta ‘anatra zoppa’. Ho atteso pazientemente e in silenzio una presa di distanza che non c’è stata – aggiunge Biondi – anche in considerazione della concomitanza della cerimonia per la riapertura delle Anime Sante, una festa che non poteva essere turbata dalle vicende amministrative».

«In attesa di un chiarimento – conclude il sindaco – ho deciso di congelare le deleghe che, per il momento, resteranno in capo al sottoscritto e non verranno riattribuite».

Il Sindaco Pierluigi Biondi si riferisce, chiaramente, alla battuta fatta dall’On. Antonio Martino durante la Conferenza Stampa in Comune per presentare la sua investitura a Commissario del partito aquilano. Il deputato forzista ha affermato che il Sindaco Biondi, cercando di candidarsi a Presidente della Regione Abruzzo, ha messo in piedi “una candidatura psichedelica”.

Crisi di Giunta, il clima teso dei giorni scorsi non ha aiutato

Non deve aver aiutato a rasserenare gli animi nella maggioranza il clima teso dei giorni scorsi, con il Capogruppo di Fratelli d’Italia Giorgio De Matteis in rotta di collisione con il partito ed il Vice Sindaco Guido Liris, assente alla conferenza stampa di Martino, pronto a lasciare Forza Italia per i contrasti interni.