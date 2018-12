Don Attilio Cecchini finalista al VI premio dell’editoria abruzzese

Don Attilio Cecchini, il libro di Angelo De Nicola

L’appuntamento annuale con il Premio dell’Editoria Abruzzese, organizzato dall’Associazione Editori Abruzzesi, è giunto alla VI edizione: i libri esaminati da una giuria composta da professionisti che condividono la passione per la lettura, si sono riuniti per definire i finalisti delle due sezioni.

Nella sezione A, fra i libri di autori abruzzesi, spicca Don Attilio Cecchini, di Angelo De Nicola.

Finalisti, insieme al libro del giornalista aquilano, per la saggistica David Ferrante “S. Giovanni Battista” (Tabula Fati) e Michela Marroni “Come leggere Robinson Crusoe” (Solfanelli).

Ecco in ordine i finalisti:

– per la poesia Gianni Totaro “Inni Metropolitani” (Tabula Fati), Marco Tabellione “L’eternità dell’Acqua” (Il Viandante) e Annagrazia Ruscitti “L’Angelo della musica” (Masciulli Edizioni).

– Per la narrativa Carlo Maria Marchi “Pescatori di orme” (Tabula Fati), Emanuele Pompili “Ultimo venne il cocktail” (Il Viandante) e Lucia Vaccarella “La besa” (Solfanelli).

I vincitori della sezione B sono, per la Poesia Giulia Notarangelo “Come se il tempo” (Tabula Fati), per la Saggistica di Mario Dal Bello “Donizetti” (Solfanelli), per la Narrativa Michele Toniolo “La tentazione di Bonhoeffer” (Galaad Edizioni).

C’è un po’ della nostra città anche nei premi speciali che verranno conferiti a personalità della cultura abruzzese, visto che verrà premiato Giustino Parisse.

Il direttivo dell’associazione con gli Editori associati hanno stabilito infatti che quest’anno i premi Speciali a personalità della cultura per la “promozione e diffusione della cultura e dell’editoria abruzzese”, saranno conferiti all’assessore alla Cultura della Città di Pescara Giovanni Di Jacovo, e ai giornalisti Umberto Braccili, Paolo Mastri, Giustino Parisse.

L’evento è ospitato all’interno della 19 Rassegna dell’Editoria Abruzzese dove oltre a una vasta esposizione di libri si terranno oltre 15 presentazioni letterarie al giorno a partire da Mercoledì 12 Dicembre.