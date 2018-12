Si dimette il Sindaco di Capistrello finito sotto inchiesta

Capistrello, si è dimesso il sindaco Ciotti, nei giorni scorsi era stato sospeso dal Prefetto

Francesco Ciciotti si è dimesso dalla carica di Sindaco di Capistrello (L’Aquila). Attualmente agli arresti domiciliari, in seguito all’inchiesta della procura di Avezzano relativa a presunte irregolarità su appalti pubblici scattata il mese scorso, ha consegnato le dimissioni nella mattinata del 6 Dicembre. Coinvolti nell’inchiesta anche un ex consigliere comunale ed il responsabile dell’area tecnica, finiti ai domiciliari.

L’operazione del 20 novembre scorso aveva visto impegnati 50 carabinieri della compagnia di Tagliacozzo (L’Aquila), coordinati dal capitano Silvia Gobbini, con il supporto dei militari delle Compagnie territorialmente competenti, nelle province di L’Aquila, Roma, Firenze e Potenza. Gli indagati in tutto sono 17, di cui dieci raggiunti da misure cautelari (tre arresti e sette sospensioni dall’attività professionale per 12 mesi).