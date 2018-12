Salaria killer, il miraggio della sicurezza

L’esplosione di ieri al distributore, anche se non direttamente ricollegabile a incidenti stradali, riaccende i riflettori sulla pericolosità della Salaria. Il M5S presenta interrogazioni, ma Trancassini non ci sta: “Hanno bocciato gli emendamenti sulla messa in sicurezza della strada, almeno stiano zitti».

È scontro tra il deputato del M5S, Gabriele Lorenzoni, e il deputato FdI e sindaco di Leonessa, Paolo Trancassini. A suscitare le ire del primo cittadino, le parole del deputato pentastellato che – dopo la tragedia avvenuta per l’esplosione al distributore che è costata la vita a due persone – ha annunciato che qualche giorno fa è stata presentata un’interrogazione “per sollecitare la messa in sicurezza della strada statale”.

«Vogliono governare e fare opposizione allo stesso tempo – ha tuonato ai microfoni del Capoluogo.it l’onorevole Trancassini – ho presentato due emendamenti per l’ampliamento e la messa in sicurezza della Salaria e sono stati entrambi bocciati».

In particolare, spiega Trancassini, «tra gli altri avevo presentato anche due emendamenti sulla Salaria perché la nostra provincia è isolata e arteria strategica per ricostruzione post sisma. Inoltre è molto pericolosa, soprattutto verso 60° km, dove ci sono morti a ripetizione; mi sembrava l’occasione giusta per metterci dei fondi quantomeno per metterla in sicurezza. Un emendamento era legato all’ampliamento della Salaria per 100 milioni e uno per la messa in sicurezza per 60 milioni. Ero disposto a rimodulare con cifre più basse pur di assicurare almeno la messa in sicurezza, ma la strada che abbiamo proposto non ha trovato spazio in questa finanziaria di mance e mancette. Ancora più grave è che oggi dobbiamo assistere ai buoni propositi postumi del deputato 5S di Rieti che auspica un interessamento sulla Salaria. Va bene che sono i più bravi nella propaganda, ma credo che questo debba essere il momento del silenzio e forse anche quello della vergogna, visto che c’era l’occasione con questi emendamenti per un segnale concreto al territorio, così non è stato, ognuno si assume le proprie responsabilità, ma che all’indomani della bocciatura un rappresentante del partito di governo auspichi un interessamento è davvero farsesco».

(foto rainews)