NBA, il Coni premia la stagione d’oro

Il Coni premia la stagione d’oro del Nuovo Basket Aquilano.

Il Nuovo Basket Aquilano è stato premiato ieri dal Coni, alla Festa Provinciale dello Sport, per la stagione d’oro fatta vivere alla pallacanestro cittadina, raggiungendo risultati regionali e nazionali a livello giovanile mai raggiunti nella lunga storia di questo sport a L’Aquila.

Il Presidente P.le Coni, Luciano Perazza, il Regionale Enzo Imbastaro e Silvio Paolucci con Leonardo Scimia in rappresentanza della Regione e del Comune dell’Aquila, hanno consegnato la Targa Speciale al Riconoscimento per i 3 Titoli Assoluti Regionali conquistati e la partecipazione a due Finali Nazionali, con il sesto posto ottenuto a Cagliari nella Finalissima Italiana Under 14 ed il terzo ottenuto a Jesolo nella Finale Nazionale Join The Game 3contro3.

Evidenziata anche l’attività internazionale di assoluto prestigio, con la medaglia di bronzo conquistata a Genk (Belgio) dalla formazione Under 17, rappresentando la nazione (con il nome Italia) quale unica squadra di basket partecipante alla 70^ Edizione dei giochi Studenteschi Giovanili Internazionali della Fisec (Federazione Internazionale Sport Educativi) e la partecipazione al famoso Torneo Internazionale Città di Vienna, la massima rassegna continentale giovanile, con oltre 450 società partecipanti.

C’è grande soddisfazione per il team del PalaAngeli anche per il prestigioso invito arrivato dal Portogallo, con la formazione Under 16 che dal 27 al 30 parteciperà a Lisbona al Torneo Internazionale Quadrangolare “Pedro Ramunno” con il Benfica, i canadesi del Toronto e la Selezione Nazionale Portoghese.