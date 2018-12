Jujitsu Academy, argenti e bronzi per gli atleti

Judo Team aquilano: Brizzi, Sista e Faní conquistano due argenti e un bronzo sul podio nazionale.

Domenica ricca di successi e di medaglie per la squadra di Judo dell’A.S.D. Jujitsu Academy, il Judo Team L’Aquila, in occasione del 34esimo Campionato Nazionale di judo organizzato dal Centro Sportivo Educativo Nazionale svoltosi il 2 Dicembre a Follonica (Grosseto).

Claudia Brizzi, atleta aquilana 21enne, ha travolto in una manciata di secondi la quotatissima avversaria nella semifinale della sua categoria per poi disputare una finale terminata dopo lo scadere del tempo regolamentare, durante la quale ha dovuto cedere, solo alla fine, il primo posto all’agguerrita avversaria, conquistando comunque una prestigiosa medaglia d’argento.

Leonardo Sista, 19enne aquilano, dopo aver vinto per Ippon (il ko del judo) nei quarti di finale, è riucito a ribaltare a suo favore il match della semifinale in cui era passato in svantaggio, concludendo con una bellissima vittoria prima del limite. Un duro incontro in finale lo ha costretto ad accontentarsi del secondo gradino del podio e della medaglia d’argento.

Chiara Faní, 26 anni all’esordio nel judo agonistico, ha vinto l’incontro decisivo con una spettacolare tecnica di falciata che gli ha consentito di conquistare la medaglia di bronzo nella sua categoria.

«Mi complimento con i nostri atleti che in ogni occasione danno sempre il massimo per onorare la città ed il nostro club» le parole del Presidente dell’A.S.D. Jujitsu Academy Mosè Lamolinara al termine della gara.

Nella foto l’atleta Claudia Brizzi