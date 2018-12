Iniziati i lavori sul ponte del Giovenco

Sono iniziati i lavori sul ponte del fiume Giovenco della S.P. 17

«Sono iniziati questa mattina i lavori sul ponte che attraversa il fiume Giovenco nel comune di Gioia Dei Marsi (Aq)».

Ad annunciarlo sono i consiglieri provinciali Gianluca Alfonsi e Alfonsino Scamolla, che rivendicano di aver lavorato per accellerare le procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni, sollecitando tutti gli enti preposti a concedere i permessi in tempi ristrettissimi per permettere la riapertura al transito della carrabile nel più breve tempo possibile; infatti il suolo oggetto di intervento era gravato dall’uso civico e per questo si è reso necessario il parere preventivo del settore demanio della Regione Abruzzo, inoltre, anche l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, ha dovuto rilasciare parere favorevole alla sistemazione e messa in sicurezza del ponte. Il comune di Gioia Dei Marsi, dove l’opera insiste, ha deliberato l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori. Contemporaneamente sono iniziate le opere di sminamento e bonifica del suolo sottostante il ponte, per permettere di lavorare in totale sicurezza, essendo la zona stata interessata dagli eventi bellici dell’ultima guerra mondiale. L’importo totale dei lavori è di oltre 250.000 euro.

Ponte del Giovenco, situazione complicata risolta in tempi ristretti

«La situazione – dichiara il consigliere delegato alla viabilità Gianluca Alfonsi – nei mesi scorsi si era complicata per l’individuazione di alcuni problemi che la Provincia ha immediatamente individuato e risolto e questo ha permesso di agire in tempi ristrettissimi, anche grazie al costante impegno profuso dal Consigliere Alfonsino Scamolla, che esprime ampia soddisfazione per l’esito favorevole della vicenda. Insieme abbiamo seguito e risolto questo difficile problema, vicini ai territori e le popolazioni che condividono le difficoltà delle aree interne; la riapertura della Strada Provinciale n. 17 “del Parco nazionale d’Abruzzo”, deve contribuire al rilancio economico, sociale e culturale di queste aree e consentire di invertire il fenomeno dello spopolamento di questi magnifici territori.»

«Ringrazio tutti gli Enti che hanno condiviso con la Provincia dell’Aquila – dichiara il Presidente Angelo Caruso – la necessità di procedere celermente a concedere le relative autorizzazioni per permettere la percorribilità di una strada di vitale importanza per le popolazioni dell’Alto Sangro e della Marsica. L’Auspicio è che tali lavori possano concludersi nel più breve tempo possibile, magari entro il prossimo natale o prima delle nevicate invernali. Infine, ma non meno importante, un ringraziamento a tutto il settore della viabilità e in particolare al nuovo dirigente responsabile della viabilità Ing. Nicolino D’Amico che, dal primo giorno di lavoro, ha seguito con impegno e professionalità la problematica.»