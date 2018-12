Imprudente, c’è l’avviso per il Fiume Aterno

Contratto del Fiume Aterno, c’è avviso pubblico per la costituzione dell’elenco dei portatori di interesse

Il Comune dell’Aquila, come da relativa deliberazione di giunta del novembre scorso, ha emesso un avviso pubblico per la costituzione dell’elenco dei portatori di interesse del Contratto di Fiume dell’Aterno.

«Il Contratto di Fiume – scrive in una nota l’Assessore Emanuele Imprudente – si configura come uno strumento di programmazione negoziata ed il suo obiettivo principale è quello di promuovere la salvaguardia dell’ecosistema fluviale da tutti i possibili punti di vista. Per la realizzazione del Contratto di Fiume è importante creare un sistema di rapporti, fondato su un coinvolgimento in grado di garantire il consenso e l’attuabilità delle azioni. Proprio per questo – conclude l’Assessore Imprudente – è prevista la costituzione dell’Assemblea del Contratto di Fiume, con funzioni consultive, composta da rappresentanti dei principali portatori di interesse relativi agli obiettivi del ‘Contratto di Fiume dell’Aterno’, quali ordini professionali, istituzioni pubbliche ed enti pubblici, associazioni di categoria, associazioni territoriali”.

L’avviso, contenente tutte le informazioni relative alle modalità e alla tempistica di presentazione delle istanze, è reperibile sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.laquila.it, sezione “Concorsi, gare e avvisi” dell’area Amministrazione.