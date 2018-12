Decennale sisma, 1milione per eventi culturali

Un milione di euro per le iniziative culturali che si svolgeranno il prossimo anno a L’Aquila, nel decennale del sisma

Lo annuncia il Sottosegretario al Mibac Gianluca Vacca.

“Nella discussione sulla legge di bilancio ieri è stato approvato un emendamento che stanzia 1 milione di euro per le iniziative culturali che si svolgeranno il prossimo anno a L’Aquila. E’ uno stanziamento che riteniamo di straordinaria importanza sia per valorizzare il patrimonio già restaurato e ricostruito, sia per dare nuovo impulso a ciò che ancora non è stato fatto, che vogliamo pensare come la fase finale della ricostruzione. Una riflessione da fare tutti insieme in occasione di questa ricorrenza che nel 2019 segnerà il decennale dal tragico evento”

Finalmente L’Aquila può contare su un Governo che ha a cuore ogni aspetto della rinascita della città. Dalla fase tecnica e burocratica, su cui siamo intervenuti ieri con l’Interim di Lucarelli agli uffici speciali; all’aspetto sociale che passa inevitabilmente per i luoghi della cultura di questa straordinaria città d’arte che è L’Aquila”

Altri 2 milioni di euro sono stati assegnati ad eventi culturali nelle zone del sisma che ha colpito il centro Italia.

‘Italia riparte dalla bellezza e dalla cultura, un patrimonio non delocalizzabile che il mondo ci invidia e che finalmente grazie a questo Governo ha il valore che merita”, conclude il Sottosegretario Vacca