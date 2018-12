Autobus a fuoco, un altro incendio sulla Salaria

Ancora un incendio sulla Salaria, nei pressi di Ornaro. Fiamme avvolgono un autobus Cotral.

«Pochi minuti fa un mezzo del Cotral ha preso fuoco sulla Salaria non lontano da Ornaro. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Al momento non risultano feriti. Si sono formate code in entrambe le direzioni, traffico in tilt». Lo scrive rietilife, riportando la testimonianza di un automobilista: «Il bus era vuoto, c’era a bordo solo l’autista che però è sceso e sta bene».

Il video dell’incendio.