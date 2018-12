Addio Gabriele, il ringraziamento della famiglia

Se n’è andato nei giorni scorsi, presso l’hospice di via Capo Croce, Gabriele Lattanzi.

La famiglia Lattanzi ringrazia tutti coloro che sono stati vicino al caro Gabriele

“marito e padre esemplare. In particolare il Prof. Enrico Ricevuto e la Dott. Gemma Bruera per la loro estrema e non comune disponibilità e sensibilità, il personale tutto delle U.O. di Oncologia Territoriale e dell’Hospice che hanno sostenuto il nostro Guerriero nell’affrontare la dura prova”.