Uffici Anagrafe, gli orari dal 10 Dicembre

Uffici Anagrafe, orari apertura al pubblico da lunedì 10 dicembre.



Il Settore Politiche per il cittadino e personale, con sede negli uffici di via Roma 207/A, rende noto che, a partire da lunedì 10 dicembre, saranno in vigore i nuovi orari di apertura al pubblico, come di seguito indicato:

lunedì dalle 09:00 alle 12:00

martedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:30

mercoledì dalle 15:30 alle 17:30 (chiusura in orario antimeridiano)

giovedì dalle 09:00 alle 12:00

venerdì dalle 09:00 alle 12:00

