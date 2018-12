Movieplex, i film della settimana

Dal 5 dicembre al Movieplex di L’Aquila cambia il palinsesto cinematografico dando spazio a 4 nuove proiezioni.

Calcutta – Tutti in piedi

Calcutta al cinema con il live del concerto all’Arena di Verona, per un film evento in programma il 10, 11 e 12 dicembre. Edoardo D’Erme è uno dei cantautori del momento, anche se in Italia è decisamente più conosciuto con il soprannome di Calcutta. Il successo è arrivato quasi per caso per l’artista nato e cresciuto a Latina. Il concerto dello scorso 6 agosto – sold out – diventa un film per la regia di Giorgio Testi.

Alpha

Dopo una battuta di caccia finita male, un giovane uomo delle caverne lotta contro una serie di ostacoli per ritrovare la strada di casa. Alpha è un’emozionante storia di crescita ed iniziazione arricchita dal forte rapporto tra il protagonista e un lupo.

La casa delle bambole

16 anni dopo aver subito un trauma beth riceve una telefonata dalla sorella che le chiede aiuto. Ritorna così nella casa delle bambole dove scoprirà che l’incubo, in realtà, non è ancora finito.

La prima pietra

Un bambino, intento a giocare nel cortile della scuola, lancia una pietra rompendo una finestra e ferendo lievemente il bidello. si tratta di un bimbo musulmano e l’accaduto darà vita ad un dibattito.