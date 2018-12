Laboratori e Open day alla Primaria Torrione

Laboratori di robotica creativa e open day alla scuola primaria Torrione.

In vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico – che si potranno effettuare dal 7 al 31 gennaio 2019 – la scuola primaria Torrione organizza tre open day – il 15 dicembre, il 12 e il 26 gennaio – e dei laboratori didattici.

Per gli alunni della scuola dell’infanzia, il passaggio al successivo ordine, rappresenta un momento delicato dal punto di vista emotivo, affettivo- relazionale e cognitivo. Spesso questa fase è caratterizzata, sia per i bambini sia per i genitori, da sentimenti ambivalenti: gioia di crescere e conoscere cose e persone nuove, ma anche timori per ciò che si dovrà affrontare.

Per supportare i piccoli studenti e le famiglie, la scuola primaria Torrione, il martedì pomeriggio dalle ore 17.15 alle ore 18.15, nei locali dell’annessa biblioteca scolastica “Biblioclick” sta organizzando dei laboratori didattici di robotica creativa per far conoscere al territorio una realtà educativa accogliente ed innovativa, unica nel suo genere.

Tutti gli interessati possono rivolgersi direttamente alla scuola in Viale Alcide De Gasperi 56 o prenotarsi telefonicamente al numero 0862/414304.

Per quanto riguarda invece gli open day, si terranno il 15 dicembre, il 12 e il 26 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 11.30