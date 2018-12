A 50 anni dall’uscita dei primi diplomati, grande festa all’Isef. Il 20 dicembre giornata dedicata ai ricordi con lo sguardo rivolto al futuro.

Convegni, mostre e soprattutto incontri tra professori, ex e non, allievi, ex e non, e tutto l’universo di umanità e professionalità che in 50 anni si è legato all’Isef. L’occasione, quella dei 50 anni dall’uscita dei primi diplomati ufficiali Isef, per un appuntamento che si candida ad entrare nella storia. La manifestazione è prevista per il pomeriggio del 20 dicembre presso il Blocco Zero di Coppito. L’evento è promosso dall’Università dell’Aquila, in particolare da Scienze motorie, attraverso un Comitato organizzatore capitanato dalla professoressa Maria Giulia Vinciguerra, presidente del Consiglio dell’Area didattica dei corsi di laurea in Scienze motorie, e formato da docenti ed ex docenti.

«Sono 50 anni importanti – spiega ai microfoni del Capoluogo.it la professoressa Vinciguerra – che portiamo con grande orgoglio, perché non tutte le facoltà di Scienze motorie possono festeggiare un simile compleanno, solo noi, Roma, Milano e Torino. L’Aquila inoltre vantava anche tre satelliti, come le sedi staccate di Foggia, Cagliari e Cassino».

Per quanto riguarda le attività in programma, la professoressa Vinciguerra ha spiegato: «Ci sarà un convegno-evento per il quale abbiamo cercato di coinvolgere quanti più ex isefini possibile, tra cui personaggi indelebili nella memoria aquilana, come i professori Capaldi e Scaramucci, che sono stati i primi docenti Isef e sono per noi dei punti di riferimento che ci stanno aiutando a ripercorrere tutta la nostra storia; inoltre ci sarà il figlio del professor Bonanni, direttore per tanti anni, fino all’84, che ha messo a nostra disposizione l’archivio del padre, e tante altre personalità che hanno segnato la storia dell’Isef aquilano; non saranno lezioni scientifiche, ma si parlerà di aneddoti, ricordi, storia, un momento per ritrovarsi tutti insieme. Ci sarà anche una mostra fotografica con materiale dei nostri archivi e degli ex isefini».

Per l’occasione, i ragazzi di Scienze motorie indosseranno le divise storiche originali, in diversi modelli, mentre i partecipanti – attese circa 450 persone – per agevolare i “ricongiungimenti tra i banchi” con ex compagni saranno divisi per classi, dalle quali assistere in diretta streaming all’evento che si terrà nell’aula più grande.

Il Capoluogo.it sarà media partner dell’evento.