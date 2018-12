Biscottini di Natale con frolla integrale

Ingredienti:

– pasta folla integrale

Per realizzare questi deliziosi ed invitanti biscottini vi basterà preparare una base di frolla integrale. Potete preparare la base della torta antica del grande maestro Knam (https://www.ricetteintv.com/ bake-off-extra-dolce-torta- ant…/) oppure seguire la mia ricetta utilizzando, però, metà farina bianca e metà integrale (https://ipasticcidiale. blogspot.com/2014/10/crostata- con-confettura-di-albicocca. html?q=crostata&view=flipcard& m=1&fbclid=IwAR0_ 8yT7nMfUI6KcDMwcCfWYOTFnKesLAx njAwxZOpOxlEypiDOA50rwmfA).

Quindi, lasciate riposare la frolla per 30 min in frigo. Poi, stendetela e ricavate dei biscottini aiutandovi usando come stampino un bicchiere di medie dimensioni. Con gli stampini natalizi imprimete il disegnino a tema su ciascun biscotto.







Infornate a 180 gradi fino a cottura e…gustate tiepidi.