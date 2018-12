Mercoledì all’insegna del bel tempo su gran parte della nostra regione anche se non mancheranno occasionali annuvolamenti, foschie dense e banchi di nebbia.

Sulla nostra penisola il tempo è decisamente migliorato rispetto alla giornata di ieri e, nelle prossime ore, splenderà il sole su gran parte delle nostre regioni, Abruzzo compreso, anche se, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, si tratterà di un miglioramento temporaneo in attesa dell’arrivo di una veloce perturbazione di origine atlantica che, nella giornata di giovedì, attraverserà le nostre regioni, favorendo annuvolamenti e occasionali precipitazioni anche sulla nostra regione, specie sul settore occidentale. Venerdì assisteremo ad un nuovo temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche in attesa dell’arrivo di un nuovo sistema nuvoloso, preceduto da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali che determineranno un temporaneo aumento delle temperature sulla nostra regione, in particolare sul settore centro-orientale, dove potrà soffiare il Garbino. Nella giornata di sabato la perturbazione scivolerà verso le regioni meridionali e masse d’aria più fredda raggiungeranno la nostra regione, dando luogo ad annuvolamenti e rovesci; un nuovo peggioramento è atteso nella giornata di domenica, anche se inizialmente assisteremo ad un deciso rinforzo dei venti occidentali con forti raffiche sulle zone montuose e sul versante orientale, mentre in serata-nottata e nella giornata di lunedì giungeranno masse d’aria fredda che, alla base dei dati attuali determineranno un generale calo delle temperature e tempo instabile nei primi giorni della prossima settimana.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili banchi di nebbia durante le ore serali, notturne e al primo mattino, specie nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano; occasionalmente foschie dense saranno possibili anche lungo i litorali, specie nel pomeriggio. Non si escludono annuvolamenti nel corso della giornata, tuttavia la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità a partire dalla tarda serata-nottata, ad iniziare dal settore occidentale.



Temperature: In diminuzione nei valori minimi, in aumento nei valori massimi.

Venti: Deboli di direzione variabile sul settore occidentale e sulle zone montuose, orientali lungo la fascia costiera.

Mare: Poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)