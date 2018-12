Abio, la vera storia della sirenetta

Con Abio va in scena al Teatro “la vera storia della sirenetta”

Lo spettacolo, che ha ricevuto il Patrocinio del Comune dell’Aquila, avrà inizio alle ore 17, ma dalle 16:30 sarà possibile accedere al teatro e recarsi al botteghino dove ritirare il biglietto di ingresso in cambio di un’offerta minima di 5 euro in favore del’Associazione. Dal 2004 ABIO L’AQUILA opera nel reparto di pediatria del San Salvatore dell’Aquila, dal 2010, anno di realizzazione, anche nel Pronto Soccorso Pediatrico e da qualche settimana nel reparto di Neuropsichiatria Infantile. I suoi volontari portano ogni giorno in ospedale il loro impegno e la loro presenza, offrendo un’occasione di gioco e un sorriso ai piccoli ricoverati e un sostegno alle loro famiglie in un momento delicato e difficile come quello di un ricovero, di una visita ambulatoriale o di una consulenza in pronto soccorso. Oltre alla presenza quotidiana e al tempo dedicato dai suoi volontari, ABIO ha anche supportato materialmente buona parte del dipartimento materno-infantile dell’ospedale cittadino. Tra le varie opere realizzate a sostegno dei piccoli pazienti del S. Salvatore e delle loro famiglie ricordiamo l’arredo del reparto di Pediatria, dopo la sua ricostruzione nel 2010, insieme al Pronto soccorso pediatrico, realizzato in collaborazione con SKY. Arredi a misura di bambino e poltrone letto per i loro genitori concorrono allo scopo dell’associazione: umanizzare l’ospedale, rendendolo un posto dove curare significhi anche prendersi cura, e cercare di ridurre l’impatto, potenzialmente traumatico, del bambino con la struttura ospedaliera. Nel 2015, grazie ad un’importante donazione firmata Fondazione ABIO Italia Onlus e P&G è la volta dell’ Ostetricia, arredata di tutto punto nel nuovo reparto del delta chirurgico: dal dicembre 2015 tutti i bimbi che vedono la luce nel nostro ospedale possono contare su letti, arredi, poltrone per allattamento, fasciatoi, stanze di degenza dedicati e pensati per loro e per le loro mamme. Nel 2016 il reparto di pediatria viene dotato di 8 nuovi letti pediatrici e 7 poltrone letto mentre è di quest’anno la realizzazione dell’area gioco e l’arredo di 2 stanze della Neuropsichiatria Infantile.

Abio, un pomeriggio con i bambini lontano dall’ospedale

Dopo 14 anni di turni in ospedale e di interventi volti ai bambini ospedalizzati, è per noi il momento di trascorrere un pomeriggio con loro lontano dall’ospedale: per noi di ABIO L’Aquila è una rara occasione di uscire dalle corsie ospedaliere e portare al di fuori di là il nostro sorriso, sperando di innescarlo nei bambini che verranno a teatro. Dopo l’esperienza del 2014 con “Peter Pan” e del 2017 con “La storia del Grinch“, ABIO L’AQUILA ha consolidato questo appuntamento teatrale quale una consuetudine annuale del periodo natalizio.

ABIO L’AQUILA vi aspetta sabato 8 dicembre alle 16:30 presso il Ridotto del Teatro Comunale. Per info 3441011863.