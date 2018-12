Valle Aterno Fossa, esonerato Rosone

Valle Aterno Fossa, esonerato mister Gianluca Rosone.

La decisione della società giallorossa e del suo presidente Maurizio Colantoni arriva dopo il pesante 5 a 0 rimediato contro il Pizzoli nella partita disputatasi domenica scorsa.

In dodici scontri, Valle Aterno Fossa è uscita vittoriosa solo quattro volte: 7 sconfitte, un solo punto nelle ultime 5.

“Nel calcio quando qualcosa non va, il mister è il primo a pagare. È una legge non scritta, amara ma purtroppo è così: i risultati non sono arrivati e l’esonero servirà a dare uno scossone all’ambiente”

Così Maurizio Colantoni, presidente del Valle Aterno Fossa, ai microfoni del Capoluogo.

“Rosone è una gran brava persona e un ottimo allenatore. L’esonero è dipeso solo ed esclusivamente dai risultati che purtroppo non sono arrivati”

Il nuovo allenatore del Valle Aterno Fossa è Angelo Prospero, uomo di grande esperienza.

“Abbiamo scelto lui perchè è aquilano e in virtù proprio della sua esperienza: una figura necessaria per traghettare la squadra fino alla fine del campionato”.

A inizio stagione Il Capoluogo aveva intervistato Colantoni sulle ambizioni della squadra: ambizioni che si sono, di fatto, ridimensionate con l’inserimento del Città di L’Aquila in Prima Categoria.

“Le prospettive sono cambiate con l’arrivo del Città di L’Aquila nella nostra categoria. L’obiettivo è gettare solide basi per il futuro”

Rosone intanto saluta, su Instagram, la sua ormai ex squadra

“Avventura terminata, molto deluso ma con la consapevolezza di aver dato tutto e di più. Con la coscienza pulita e con la forza di poter guardare tutti negli occhi. In bocca al lupo Valle Aterno Fossa”