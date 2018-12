Uffici speciali per la ricostruzione, arriva l’interim

A Giovanni Francesco Lucarelli l’interim per gli uffici speciali per la ricostuzione, firmato il decreto.

«In attesa della definizione delle procedure previste dalla legge, per la nomina dei vertici degli Uffici Speciali per la ricostruzione per L’Aquila e per i comuni del cratere, oggi è stato firmato il decreto di conferimento dell’incarico ad interim al dirigente, attualmente in servizio presso l’Ufficio Speciale per Ricostruzione per L’Aquila, dott. Giovanni Francesco Lucarelli». Ne danno notizia i sottosegretari Vito Crimi e Gianluca Vacca, aggiungendo: «Il Governo è stato costantemente al lavoro per garantire la massima operatività per la ricostruzione. Al di là delle polemiche strumentali di chi urlava al disastro, questo Governo ha operato fin da subito per affrontare la situazione e trovare la migliore soluzione praticabile a legislazione vigente».

«Era ora, – ha commentato la deputata Pd Stefania Pezzopane – finalmente hanno risolto il problema che avevano creato con la loro indifferenza ed arroganza. Siamo dovuti arrivare a minacciare una manifestazione per svegliarli dal loro torpore ed indolenza. Da giugno che li avevamo avvertiti, in commissione, in aula, nelle audizioni, più e più volte abbiamo consigliato di avviare l’iter prima che scadessero i titolari degli uffici speciali ed invece hanno prima fatto bloccare tutto ed ora fuori tempo massimo procedono con un interim. Appelli inascoltati di Sindaci, sindacati, categorie produttive ed ordini professionali. Finalmente si sono svegliati dal letargo di 6 mesi. Non abbiamo l’anello al naso, sappiamo benissimo che quanto fatto oggi, poteva essere già fatto. Spero che serva di lezione al governo del cambiamento in peggio, sui comportamenti da assumere in futuro sulle questioni della ricostruzione. Buon lavoro a Lucarelli».