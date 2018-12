Residui annuvolamenti alternati ad ampie schiarite nel corso della giornata, tuttavia non si escludono occasionali precipitazioni. Temporaneo miglioramento mercoledì.

La nostra penisola è interessata dal transito di corpi nuvolosi che, nelle prossime ore, favoriranno annuvolamenti alternati ad ampie schiarite anche sulla nostra regione dove, tuttavia, non si escludono occasionali precipitazioni, al mattino più probabili sulla Marsica, nell’Aquilano e sulle zone montuose, nel pomeriggio-sera c’è la possibilità di annuvolamenti associati ad occasionali precipitazioni, specie sul settore orientale e costiero, in particolar modo nel Chietino. La tendenza è verso un graduale miglioramento nella giornata di mercoledì a causa dell’espansione di un promontorio di alta pressione che garantirà una prevalenza di bel tempo su gran parte del territorio regionale, con occasionali annuvolamenti sul settore orientale, ma si tratterà di un miglioramento temporaneo in attesa dell’arrivo di una veloce perturbazione che, nella giornata di giovedì, attraverserà la nostra penisola, favorendo annuvolamenti e occasionali precipitazioni anche sulla nostra regione, in particolare sul settore occidentale. Nuova tregua nella giornata di venerdì, ma dalla serata un nuovo sistema nuvoloso scivolerà verso la nostra penisola, favorendo un nuovo peggioramento anche sulla nostra regione, peggioramento preceduto dal rinforzo dei venti di Libeccio (probabile Garbino sul versante orientale della nostra regione nelle prime ore della giornata di sabato) e da un successivo aumento della nuvolosità con rovesci nel pomeriggio-sera associati ad un generale calo delle temperature. Resta confermata, al momento, anche la probabile generale diminuzione delle temperature attesa nei primi giorni della prossima settimana.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso con annuvolamenti al mattino più consistenti sul settore occidentale e sulle zone montuose, dove non si escludono occasionali precipitazioni; ampie schiarite nel corso della giornata anche se, nel pomeriggio-sera, saranno possibili nuovi addensamenti sul settore orientale e costiero, occasionalmente associati a precipitazioni, più probabili nel Chietino e sul vicino Molise, in attenuazione in tarda serata-nottata e nella giornata di mercoledì.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve diminuzione.

Venti: Inizialmente deboli dai quadranti settentrionali, in rinforzo nel corso della giornata, specie sul settore orientale, costiero e sull’Adriatico centrale.

Mare: Poco mosso al mattino ma la tendenza è verso un graduale aumento del moto ondoso nel corso della giornata.



(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)