Nuova vita per l’edicola di Viale Corrado IV, nel piazzale del Barbarossa: diventerà un info point all’ingresso ovest della città. Ma non solo.

L’edicola, ormai abbandonata da anni, è stata acquistata da Marco Urbano ed è oggetto di un concorso d’idee organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile‐Architettura e Ambientale dell’Università degli studi dell’Aquila, in collaborazione con la Società Urban Immobiliare di Marco Urbano e Massimo Urbano.

Oggetto del concordo di idee, destinato a studenti e dottorandi dell’Università, è la riqualificazione e la valorizzazione dell’edicola esistente, nell’ottica di trasformarla in un luogo di sosta e di interscambio informativo turistico, oltre che di primo approccio e presentazione della città.

Il premio consiste nell’erogazione, a cura della Urban Immobiliare sede di L’Aquila, di 3000 euro al gruppo vincitore del concorso, oltre ad una collaborazione di due anni, retribuita, presso la Urban Immobiliare di L’Aquila.

Si legge nel bando:

Le idee progettuali costituiranno il presupposto di un percorso di rivalorizzazione di una zona di ingresso che presenta sullo sfondo lo skyline del Centro storico con la molteplicità di gru, segnale della ricostruzione in atto, che per ancora diversi anni ne costituirà il principale riferimento visivo.

L’oggetto, quindi, avrà la doppia funzione di punto informatico e di focalizzatore della ricostruzione in atto.

Le idee progettuali, conseguenti alle attività e funzioni ipotizzate, dovranno ridefinire gran parte del Piazzale con la relativa edicola come “luogo” riconoscibile; dovranno, quindi incrementare la sua fruibilità anche attraverso lo studio di nuovi ingressi al piazzale, creando uno scenario innovativo e attraente dell’ingresso alla città.

Il bando, pubblicato il 19 novembre, si può consultare sul sito internet http://iea‐diceaa.univaq.it/ : consegna degli elaborati entro il 4 febbraio 2019, con mostra e cerimonia conclusiva nel marzo.