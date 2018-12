Babbo natale in centro con le Mamme per L’Aquila

Babbo Natale torna con la sua Magica Casa, le Mamme per L’Aquila organizzano un Sabato all’insegna del divertimento natalizio

Anche quest’anno l’Associazione di Promozione Sociale Mamme per L’Aquila realizzerà il sogno di tutti i bambini: La Magica Casa di Babbo Natale. Babbo Natale tornerà a trovare i bambini Aquilani a Palazzetto dei Nobili l’8 ed il 9 Dicembre.

Babbo natale, il programma per i bambini

L’8 dicembre alle ore 10:00 si aprirà la porta della Magica Casa con il tradizionale taglio del torrone dei F.lli Nurzia ed i canti tradizionali natalizi a cura della Corale Gran Sasso diretti dal maestro Carlo Mantini. Ci saranno poi a seguire spettacoli natalizi curati dalla compagnia de I Giullari del 2000. In contemportanea sará animata La Cassetta Postale di Babbo Natale, dove gli elfi timbreranno e imbucheranno le letterine insieme ai bambini. Quest’anno ci saranno degli elfi speciali, i ragazzi della Special Olympics.

Nel pomeriggio festeggeremo i 90 anni di Topolino special guest insieme alla sua inseparabile Minnie.

Il 9 arriverà lui l’omone con la barba bianca, scegliamo sempre lo stesso Babbo Natale per non deludere nessun bambino rigorosamente con barba e capelli bianchi veri!!! sarà poi presente un’animazione itinerante a cura della Compagnia Teatrale I Guardiani dell’Oca. All’interno del palazzetto saranno allestite per entrambe le giornate: 1) una mostra itinerante di mestieri ed arti tradizionali del nostro territorio che arricchirà la visita. Un momento voluto fortemente dalla nostra associazione per ribadire a gran voce che le tradizioni della nostra città sono importanti e vanno mantenute; 2) ed una sala cinematografica a cura dell’Istitituto cinematografico la Lanterna Magica dove verranno proiettati momenti di cinema d’animazione. L’offerta culturale e ricreativa intende rendere omaggio e far conoscere in maniera diversa il fantastico mondo dei cartoni animati natalizi, partendo da suggestivi frammenti di lungometraggi degli anni ’50 fino ad arrivare ai nostri giorni. I numerosi bambini potranno dunque assistere ad una vera e propria carrellata di capolavori senza tempo all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

“I sogni son desideri di felicità, vi aspettiamo.”