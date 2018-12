Smart city, Biondi e Mannetti a Bruxelles

Smart city: sindaco Biondi e assessore Mannetti a Bruxelles.

Domani forum dei sindaci delle città inserite nel progetto “Digital cities challenge”

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore con delega alle politiche comunitarie, Carla Mannetti, parteciperanno domani, 4 dicembre presso il Comitato delle Regioni a Bruxelles, al summit dedicato alle città europee ammesse al primo bando dell’iniziativa Digital cities challenge.

L’Aquila è l’unica rappresentante italiana ad aver vinto il progetto dedicato alla trasformazione digitale urbana con il progetto “DigitaL’Aq”, realizzato in collaborazione con l’Università degli studi dell’Aquila, Gran Sasso Science Institute e la società Gran Sasso Acqua, con cui si punta ad ottenere una crescita sostenibile attraverso l’integrazione di tecnologie avanzate.

Per stimolare politiche in grado di promuovere un cambiamento tanto rivoluzionario e di proiettare il capoluogo abruzzese al pari delle principali realtà continentali, la Commissione europea metterà a disposizione dell’amministrazione comunale esperti in tema di mobilità, turismo, cultura e sviluppo delle imprese per promuovere azioni pianificate a supporto della crescita digitale del territorio.

«Sarà un importante e alto momento di confronto con i sindaci e rappresentanti delle altre città europee per capire qual è il loro approccio rispetto a una trasformazione così profonda come quella che stiamo vivendo e mostrare la strada che abbiamo intrapreso nella nostra città, dove l’impegno per lo sviluppo della smart city, mobilità elettrica e infrastrutture tecnologiche è massimo» ha dichiarato il primo cittadino.

«Abbiamo coinvolto gli stakeholder del territorio per condividere una strategia e capire quale fosse la rotta da seguire per rendere la città più vivibile e competitiva – ha aggiunto l’assessore Mannetti – L’obiettivo è trasformare la città in un ‘living lab’ per la ricerca, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi, utilizzando nel modo più efficiente e funzionale le opportunità fornite dalla tecnologia.»

Gli esiti dell’incontro saranno relazionati ai componenti della “Cabina di regia per la smart city”, il gruppo di tecnici ed esperti incaricati dal sindaco Biondi con lo scopo di incentivare e sviluppare progetti di alto profilo per rendere L’Aquila più intelligente e attenta alle esigenze di cittadini, famiglie e imprese.