Ricostruzione e opere pubbliche, i nuovi dirigenti

Nominati i nuovi dirigenti dei settori comunali Ricostruzione privata e Opere pubbliche, sono gli ingegneri Raffaello Fico e Mauro Bellucci.

Sono l’ingegner Raffaello Fico e l’ingegner Mauro Bellucci i due nuovi dirigenti dei settori comunali, rispettivamente, Ricostruzione privata e Opere pubbliche, Ambiente e Sport del Comune dell’Aquila. Entrambi sono stati nominati all’esito dei relativi avvisi pubblici volti alla copertura dei due incarichi dirigenziali.

Raffaello Fico, 42 anni, laureato in ingegneria civile all’Università Federico II di Napoli, con tesi svolta alla University of Missouri e dottorato di ricerca in Ingegneria dei materiali e delle strutture, dal 2013 è stato funzionario ingegnere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in avvalimento all’Ufficio speciale della ricostruzione dei Comuni del cratere (Usrc), come responsabile della Ricostruzione privata. È stato inoltre incaricato presso la Struttura tecnica di missione per il “Supporto alla programmazione delle infrastrutture strategiche del Mit” e, dal 2009 al 2013, ha collaborato con il consorzio Reluis (Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica).

Mauro Bellucci, 51 anni, laureato in ingegneria civile all’Università di Bologna, con master in Conservazione e restauro dell’edilizia scolastica, conseguito alla facoltà di Architettura dell’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara, è stato dirigente dell’area tecnica Ambiente, Territorio e Opere pubbliche del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (Te), dove si è occupato anche di pianificazione del territorio e di gestione del servizio comunale di Protezione civile. È stato inoltre responsabile del servizio Opere pubbliche del Comune di Sant’Omero (Te).

«Formulo all’ingegner Fico e all’ingegner Bellucci – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi – i migliori auguri di buon lavoro. Con il conferimento di questi incarichi dirigenziali altri due settori nevralgici per il Comune dell’Aquila, quello della Ricostruzione privata e quello delle Opere pubbliche, Ambiente e Sport, si dotano di figure di vertice altamente qualificate, dopo la nomina dell’ingegner Carugno a capo del settore Ricostruzione dei beni pubblici. Sono certo che la professionalità e l’esperienza dei due dirigenti porterà ad una organizzazione ottimale dei rispettivi settori e ad una programmazione efficiente ed efficace dell’enorme mole di lavoro che li attende. Abbiamo davanti sfide importanti e scontiamo ritardi e problematiche pregresse – ha concluso il sindaco – ma, da questo momento, si apre una nuova fase nel percorso di ricostruzione e rigenerazione urbana disegnata dal progetto strategico dell’amministrazione comunale».