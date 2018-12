Prima categoria, Pizzoli secondo: i risultati

Continua la corsa del Città di L’Aquila che alle sue spalle vede spuntare il Pizzoli: cinque reti dei Pizzolani contro il Fossa e secondo posto agguantato, visto il pareggio di San Benedetto Venere contro Pratola.

Nessuna partita è semplice e i risultati della 12′ giornata del campionato di Prima Categoria ne sono l’emblema.

Non è goleada stavolta per il Città di L’Aquila: 2 – 0 con il Villa San Sebastiano che tra le mura del “Gran Sasso d’Italia” si mostra ostica. San Benedetto Venere fermata sul pareggio per 2 a 2 dal fanalino di coda Virtus Pratola. Un risultato del quale se ne approfitta, appunto, Pizzoli: ancora imbattuta la squadra di Rotili (nella foto, un momento dell’incontro tra il Città di L’Aquila e il Pizzoli)

Perde terreno anche il Celano, battuto di misura dal Genzano per 1 a 0 mentre il Plus Ultra con un frizzante 5 a 3 stende il Barrea e si porta al quinto posto, accanto al Celano. Infine, nella sfida di metà classifica Villa Sant’Angelo vince per 3 a 1 contro San Francesco.

I risultati della 12 ‘giornata, girone A di Prima Categoria

ATLETICO CIVITELLA ROVETO – REAL CARSOLI 0-1

BARREA – PLUS ULTRA 3- 5

CITTÀ DI L’AQUILA – VILLA SAN SEBASTIANO 2-0

GENZANO – CELANO 1-0

PIZZOLI – VALLE ATERNO FOSSA 5-0

SAN PELINO – FEDERLIBERTAS BUGNARA 1-2

TAGLIACOZZO – CESAPROBA CALCIO 1-2

VILLA SANTANGELO – SAN FRANCESCO CALCIO 3 -1

VIRTUS PRATOLA CALCIO – SAN BENEDETTO VENERE 2-2