Madama Oliva riparte dopo l’incendio

A soli pochi giorni dall’incendio che ha colpito parte dello stabilimento Madama Oliva a Carsoli, ci sono i primi risultati tangibili verso il ripristino dell’attività.

Oggi l’azienda annuncia infatti il completamento della messa in sicurezza delle aree danneggiate e l’avvio del lavoro in alcuni reparti, fondamentali per la ripresa produttiva.

Nel frattempo, per garantire al meglio la produzione e le normali forniture, Madama Oliva si sta impegnando nel distaccamento temporaneo di una squadra di lavoro, nello stabilimento Agrofood, in Sicilia, specializzato nella produzione di olive a Denominazione di Origine Protetta, in cui Madama Oliva è socia.

Il presidente Angelo Mancini, a nome della società, ha dichiarato: “ringrazio tutti i dipendenti, i fornitori e i collaboratori della cooperativa Coser, che stanno lavorando in maniera straordinaria al ripristino dell’intero sito produttivo. Ringrazio inoltre per la generosità e la grande ospitalità, l’imprenditore e amico Giuseppe Curaba, socio della Agrofood, che, specie in questo periodo, avrà un ruolo fondamentale nella completa ripresa delle attività del Gruppo”.

Relativamente all’incendio che ha colpito nei giorni scorsi parte dello stabilimento produttivo, nonché sede di Madama Oliva a Carsoli, l’azienda conferma che nessun dipendente è rimasto coinvolto o ferito durante o successivamente allo sprigionarsi delle fiamme e del fumo.

Il rispetto stringente delle normative di sicurezza da parte dell’azienda e l’intervento dei Vigili del Fuoco ha fatto si che l’episodio sia stato contenuto all’interno della zona di innesco delle fiamme, cioè l’area di stoccaggio e magazzino, senza compromettere le linee di produzione.