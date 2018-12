L’Aquila, Spino è sparito

Allarme dal gruppo Facebook Cani dell’Aquila: Spino non si trova da due giorni, si cercano informazioni utili per ritrovarlo.

«Spino è sparito da due giorni, – scrivono a #dilloalcapoluogo da Cani dell’Aquila – l’abbiamo tanto cercato. Perciò vi chiediamo aiuto, cari amici: oltre a condividere, vi chiediamo di attivarvi personalmente. Potrebbe essere chiuso in un cantiere in centro, aver seguito una femmina in calore, essere stato preso. Oltre che in centro storico potrebbe trovarsi ovunque, perciò chiedete in giro, fate caso se sentite abbaiare o lamentarsi, fate capire a chi l’avesse preso che non è adatto a caccia e tartufi. Grazie e speriamo bene! Se esce indenne da questa avventura dovremo cercargli adozione».

Ultimo avvistamento in via Vicentini.

